I volatili che si dice cantino in punto di morte

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I volatili che si dice cantino in punto di morte' è 'Cigni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C I G N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I volatili che si dice cantino in punto di morte

I volatili che si dice cantino in punto di morte Risposta: CIGNI

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C G I

Inizia con: C

C Finisce con: I

Perchè la soluzione è Cigni? I cigni sono noti per il loro canto particolare che si dice si ascolti proprio al momento della fine. Questo suono misterioso aggiunge un tocco di magia alle loro eleganti figure che nuotano tranquille nei laghi. Un richiamo affascinante della natura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I volatili che si dice cantino in punto di morte: risposta da 5 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "I volatili che si dice cantino in punto di morte" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Cigni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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