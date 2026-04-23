I quaderni da disegno

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I quaderni da disegno' è 'Album'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALBUM

Perché la soluzione è Album? Gli album sono raccolte di pagine annotate o illustrate, spesso utilizzate per conservare ricordi, schizzi o appunti. Questi quaderni da disegno permettono di esprimere creatività e di documentare idee visive, offrendo uno spazio personale per sperimentare tecniche e stili diversi. La loro funzione principale è quella di ospitare lavori artistici o appunti visivi, rendendoli strumenti utili sia per artisti professionisti che per appassionati. L’album diventa così un archivio di momenti e ispirazioni, mantenendo vivo il processo creativo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I quaderni da disegno". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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I quaderni da disegno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Album

In presenza della definizione "I quaderni da disegno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I quaderni da disegno" conferma che la soluzione 'Album' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Album

A Ancona L Livorno B Bologna U Udine M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I quaderni da disegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Album' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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