Lo dice chi detta dopo punto

Alessia Mogevero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo dice chi detta dopo punto' è 'A Capo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ACAPO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo dice chi detta dopo punto
  • Risposta: ACAPO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 1-4
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 2
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ACO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è A Capo? Quando qualcuno parla, spesso si interrompe con un punto e inizia una nuova frase. La voce si fa sentire forte o sottile, a seconda di chi parla. È un modo naturale per comunicare, lasciando chi ascolta capire quando si cambia argomento o si conclude un pensiero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo dice chi detta dopo punto: risposta da 5 lettere

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