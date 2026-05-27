Rimbomba nella banda
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SOLUZIONE: GRANCASSA
Perchè la soluzione è Grancassa? Quando si suona la grancassa, il suono si propaga forte e profondo, riempiendo l’aria e facendo vibrare le pareti. È un rimbombo che si percepisce chiaramente, dando ritmo e intensità alla musica, coinvolgendo chi ascolta con un’onda sonora potente e avvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Rimbomba nella banda nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Grancassa
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Rimbomba nella banda
- Risposta: GRANCASSA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: G________
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Grancassa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rimbomba nella banda". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Altre definizioni collegate
Con rimbomba: Rimbomba nella valle
Con banda: I componenti della banda municipale