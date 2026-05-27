Rimbomba nella banda

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rimbomba nella banda' è 'Grancassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRANCASSA

Perchè la soluzione è Grancassa? Quando si suona la grancassa, il suono si propaga forte e profondo, riempiendo l’aria e facendo vibrare le pareti. È un rimbombo che si percepisce chiaramente, dando ritmo e intensità alla musica, coinvolgendo chi ascolta con un’onda sonora potente e avvolgente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Rimbomba nella banda nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Grancassa

In presenza della definizione "Rimbomba nella banda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grancassa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Rimbomba nella banda

Rimbomba nella banda Risposta: GRANCASSA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: G________

G________ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

G Genova R Roma A Ancona N Napoli C Como A Ancona S Savona S Savona A Ancona

La soluzione 'Grancassa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Rimbomba nella banda". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.