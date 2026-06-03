Il Thomas autore de I Buddenbrook
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Thomas autore de I Buddenbrook' è 'Mann'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il Thomas autore de I Buddenbrook
- Risposta: MANN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNN
- Inizia con: M
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Mann? Thomas Mann, autore de I Buddenbrook, ha creato un racconto intenso che esplora le vite di una famiglia tedesca nel XIX secolo. La sua scrittura raffinata e profonda cattura i cambiamenti sociali e le emozioni dei personaggi, lasciando un’impronta duratura nella letteratura mondiale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il Thomas autore de I Buddenbrook: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Il Thomas autore de I Buddenbrook", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Mann. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.