Mangia con il naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mangia con il naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEFANTE

Significato/Curiosita : Mangia con il naso

naso aquilino (in cheyenne vóhko'xénéhe, scritto anche woqini; in inglese roman nose o hook nose; 1835 – 17 settembre 1868) è stato un condottiero nativo... Vegetale. il cervello dell'elefante è quattro volte più grosso di quello di un uomo (in proporzione però è più piccolo, perché un elefante pesa circa 100 volte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mangia con il naso : mangia; naso; Si mangia no con l aperitivo; Per osservarlo non si mangia ; mangia re : fame = bere; Vi si mangia no tipici piatti giapponesi; Si mangia no all aperitivo a Madrid spa; Anfibi che si mangia no nella cucina francese; mangia ndoli c è chi pensa a quelli velenosi; mangia no gli insetti con le foglie; Più è capace e più si mangia ; Si mangia no con il latte la mattina; Si dice per scherno con il pollice sul naso ; Spinge a mettere il naso nelle cose altrui; Crescono tra il naso e la bocca; Si accosta volentieri al naso ; Induce a mettere il naso dappertutto; Si ricorda per il naso ; È sotto il naso di tutti; Hanno il naso più lungo; Si dice poggiando la mano sul naso ; Come il naso di chi vuole disapprovare;

Cerca altre Definizioni