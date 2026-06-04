La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SVOLTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente
  • Risposta: SVOLTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SOA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Svolta? Una svolta è quel momento in cui si sceglie di cambiare tutto, di intraprendere un nuovo percorso. È un passo deciso che permette di lasciarsi alle spalle il passato e di abbracciare un futuro diverso, più in linea con i propri desideri e ambizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Svolta. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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