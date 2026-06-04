La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente
- Risposta: SVOLTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Svolta? Una svolta è quel momento in cui si sceglie di cambiare tutto, di intraprendere un nuovo percorso. È un passo deciso che permette di lasciarsi alle spalle il passato e di abbracciare un futuro diverso, più in linea con i propri desideri e ambizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Svolta. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.