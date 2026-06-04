La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente' è 'Svolta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S V O L T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente

La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente Risposta: SVOLTA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Svolta? Una svolta è quel momento in cui si sceglie di cambiare tutto, di intraprendere un nuovo percorso. È un passo deciso che permette di lasciarsi alle spalle il passato e di abbracciare un futuro diverso, più in linea con i propri desideri e ambizioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "La dà alla propria vita chi decide di cambiarla radicalmente" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Svolta. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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