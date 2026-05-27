Ogni insegnante tratta la propria
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ogni insegnante tratta la propria' è 'Materia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MATERIA
Perchè la soluzione è Materia? Ogni insegnante si occupa di una materia, trasmettendo conoscenze e stimolando curiosità tra gli studenti. La passione e l’impegno rendono l’apprendimento un’esperienza coinvolgente, creando un legame speciale tra insegnante e alunni. La materia diventa così un mondo da scoprire insieme. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ogni insegnante tratta la propria nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Materia
La soluzione associata alla definizione "Ogni insegnante tratta la propria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Materia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ogni insegnante tratta la propria
- Risposta: MATERIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Materia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ogni insegnante tratta la propria". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con insegnante: Un insegnante delle elementari
Con tratta: È un gran peso se si tratta di tartufi
Con propria: È propria d una moda che viene da Paesi stranieri