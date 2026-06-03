Lo è il reo che ha riconosciuto la propria colpa

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il reo che ha riconosciuto la propria colpa' è 'Confesso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONFESSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è il reo che ha riconosciuto la propria colpa
  • Risposta: CONFESSO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CFSO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Confesso? Quando qualcuno ammette di aver sbagliato, utilizza la parola che esprime sinceramente il suo pentimento. È un gesto che mostra onestà e volontà di assumersi le responsabilità delle proprie azioni, rendendo più facile affrontare le conseguenze e ricostruire la fiducia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è il reo che ha riconosciuto la propria colpa: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è il reo che ha riconosciuto la propria colpa" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Confesso. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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