Decide la squadra da mandare in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decide la squadra da mandare in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ALLENATORE

Significato/Curiosita : Decide la squadra da mandare in campo

Ottimo tiratore, è in grado di mandare in porta anche i compagni di squadra, doti che gli consentono di ricoprire più posizioni offensive. in certe occasioni... Al comando dal vice-allenatore (o «allenatore in seconda»). soprattutto in ambito amatoriale è comune la presenza di un allenatore-giocatore, ovvero di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Decide la squadra da mandare in campo : decide; squadra; mandare; campo; Possono decide rsi al ballottaggio; decide re o deliberare in modo vincolante; Lo esamina chi decide ; Il diritto di un popolo di decide re del proprio destino; La dà alla propria vita chi decide di cambiarla; Ha la squadra mobile; Si verificano se nessuna squadra è in vantaggio; La sgangherata squadra di spie di Alan Ford; La squadra dei rossoneri; squadra di calcio di Glasgow; Gli strattoni per raccomandare ; mandare via con violenza; mandare fuori; Buttare qualcosa per distruggerlo: mandare al; Si usa domandare cosa vi bolla dentro; Divide il campo di tennis; Non lascia scampo al re; Si corre in Piazza del campo ; Il campo di Armani; Un campo coltivato a meli;

Cerca altre Definizioni