Non si può cambiarla

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Non si può cambiarla. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SORTE

Curiosità su Non si puo cambiarla: Controllori. gli oppositori, seppure critici di questo sistema, non sono però riusciti a cambiarlo. sebbene la guida suprema sia generalmente considerato il... Con il termine destino ci si riferisce a un insieme d'inevitabili eventi che accadono secondo una linea temporale soggetta alla necessità e che portano ad una conseguenza finale prestabilita. «In questo senso il fato differisce sia dal destino che riguarda le sorti umane e al quale si concede di essere modificabile, sia dal concetto di determinismo (connessione necessaria ma immanente delle cause tale da poter essere decifrata razionalmente).» In altri autori il termine viene considerato sovrapponibile a quello di fato. Il destino può essere dunque concepito come l'irresistibile potere o agente che determina il futuro, sia dell'intero ...

