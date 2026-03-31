Gruppo di volatili o di aerei

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gruppo di volatili o di aerei' è 'Stormo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STORMO

Perché la soluzione è Stormo? Uno stormo rappresenta un insieme di volatili o di aerei che si muovono in modo coordinato e sincronizzato. Questa formazione permette di ottimizzare il volo, migliorare la comunicazione e garantire una maggiore sicurezza durante il movimento. Nei cieli, gli stormi di uccelli seguono schemi precisi per proteggersi dai predatori e affrontare le lunghe migrazioni. Allo stesso modo, gli aeromobili in formazione adottano schemi specifici per ridurre la resistenza dell’aria e risparmiare carburante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo di volatili o di aerei". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Gruppo di volatili o di aerei nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stormo

Se la definizione "Gruppo di volatili o di aerei" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo di volatili o di aerei" conferma che la soluzione 'Stormo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stormo

S Savona T Torino O Otranto R Roma M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo di volatili o di aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stormo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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