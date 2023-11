La definizione e la soluzione di: Si dice ammettendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : GIÀ

Significato/Curiosita : Si dice ammettendo

Colpa, ammettendo che tutti, lui stesso incluso, dicono cose del genere. poi decidono con una partita chi dovrà portar di sopra la valigia di sam. si apre... E già è il 15º album discografico di Lucio Battisti, pubblicato il 14 settembre 1982 dall'etichetta discografica Numero Uno. Da esso venne estratto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice ammettendo : dice; ammettendo; La scritta che appare in sovraimpressione che dice chi è l intervistato; Lo dice chi vuole far valere il nero su bianco; Si dice di materiale non infiammabile; Lo dice chi si scagiona; Ci dice cosa prepara lo chef; Si dice cacciando via;

Cerca altre Definizioni