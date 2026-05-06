Volatili neri simbolo di malaugurio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Volatili neri simbolo di malaugurio' è 'Corvi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORVI

Perché la soluzione è Corvi? I corvi sono uccelli di colore nero, spesso associati a suggestioni di sventura o sfortuna. La loro presenza in molte culture viene interpretata come un segnale di eventi negativi imminenti, diventando simboli di cattivo presagio. La loro figura misteriosa e il richiamo cupo contribuiscono a radicare questa credenza popolare, rendendoli spesso protagonisti di miti e leggende. La loro simbologia si collega strettamente alla loro colorazione scura e al comportamento osservato nell’ambiente naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Volatili neri simbolo di malaugurio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Volatili neri simbolo di malaugurio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Corvi

Se la definizione "Volatili neri simbolo di malaugurio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Volatili neri simbolo di malaugurio" conferma che la soluzione 'Corvi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Corvi

C Como O Otranto R Roma V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Volatili neri simbolo di malaugurio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Corvi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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