La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Maestosi palmipedi' è 'Cigni'.

CIGNI

Cigni

Perché la soluzione è Cigni? Maestosi palmipedi si riferisce a uccelli acquatici eleganti e imponenti, come i cigni. La parola cigni evoca grazia e regalità, spesso associata a laghi tranquilli e paesaggi pittoreschi. Questi volatili sono simboli di purezza e bellezza, distinguendosi per il loro piumaggio bianco e il portamento nobile. Sono creature che incantano chi le osserva, rappresentando la perfezione della natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Seggi maestosiI palmipedi di CiaikovskijUniscono le dita dei palmipediMaestosi rapaciCandidi palmipedi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Maestosi palmipedi", qui trovi la risposta giusta

