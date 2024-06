Si dice dei propri comodi

: L'operazione è conosciuta in inglese come Bay of the Pigs Invasion e, tra i cubani, col nome spagnolo di invasión de Playa Girón o batalla de Girón. L'invasione della baia dei Porci fu il fallito tentativo di rovesciare il governo di Fidel Castro a Cuba, messo in atto dalla CIA degli Stati Uniti d'America per mezzo di un gruppo di esuli cubani anticastristi, fatti sbarcare nella parte sud-ovest dell'isola.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: porci m pl . plurale di porco. Sillabazione: pòr | ci. Etimologia / Derivazione: vedi porco . Proverbi e modi di dire: Dare perle ai porci: significa offrire qualcosa di prezioso a chi non è in grado di apprezzare e quindi, in senso generico, sprecare rarità.