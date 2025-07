Determina il grado di sensibilità cutanea nei cruciverba: la soluzione è Estesiometro

Home / Soluzioni Cruciverba / Determina il grado di sensibilità cutanea

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Determina il grado di sensibilità cutanea' è 'Estesiometro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTESIOMETRO

Curiosità e Significato di Estesiometro

Vuoi sapere di più su Estesiometro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 12 lettere nella pagina dedicata: Estesiometro.

Perché la soluzione è Estesiometro? L'esestiometro è uno strumento utilizzato in campo medico per valutare quanto la pelle sia sensibile alle stimolazioni. Attraverso questa misurazione, si può capire se una persona ha una sensibilità cutanea normale o alterata, utile per diagnosticare condizioni neurologiche o dermatologiche. In sostanza, permette di esplorare il livello di percezione della pelle, contribuendo a un'analisi più approfondita della salute del sistema nervoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grado che misurava la sensibilità in fotografiaEruzione cutaneaUna sensibilità fotograficaDetermina l aprirsi delle ostilitàGrado militare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Estesiometro

La definizione "Determina il grado di sensibilità cutanea" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V K N O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOVAK" NOVAK

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.