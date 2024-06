L inferno bianco dei Russi

: La Siberia (in russo ´ Sibir'; in tataro: Seber; in mongolo Sibir) è un territorio dell'Asia settentrionale, con la quale, secondo la definizione prevalente, coincide, e che si estende, in longitudine, dal piede orientale dei monti Urali fino alle rive del Pacifico e, in latitudine, dalle catene dei monti Altaj e dei monti Saiani fino alle rive del mare Artico, territorio tutto compreso nella Russia.

Italiano: Nome proprio: Siberia ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) vasta regione dell'Asia settentrionale, politicamente parte della Russia qualcuno ha raccontato di un lungo viaggio dall'oriente, per la Siberia ed i ghiacci dell'Alaska.. Sillabazione: Si | bè | ria. Pronuncia: IPA: /si'brja/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Citazione: Parole derivate: siberiano, siberico, siberide, siberia.