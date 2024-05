La Soluzione ♚ Si estende dai Monti Urali fino all oceano Pacifico

: SIBERIA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Si estende dai monti urali fino all oceano pacifico: La parte orientale della catena degli urali, poi il fiume ural fino ai monti mugodžary, poi il fiume emba fino al mar caspio. questo tratto del confine... La Siberia (in russo ´ Sibir'; in tataro: Seber; in mongolo Sibir) è un territorio dell'Asia settentrionale, con la quale, secondo la definizione prevalente, coincide, e che si estende, in longitudine, dal piede orientale dei monti Urali fino alle rive del Pacifico e, in latitudine, dalle catene dei monti Altaj e dei monti Saiani fino alle rive del mare Artico, territorio tutto compreso nella Russia. Il limite meridionale corrisponde al confine della Russia con la Mongolia e con la Manciuria cinese, mentre tra il monte Beluha (Altaj) e gli Urali il limite è segnato all'incirca dal confine settentrionale del Kazakistan. La ...

Altre Definizioni con siberia; estende; monti; urali; fino; oceano; pacifico;