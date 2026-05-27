La teiera russa
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SOLUZIONE: SAMOVAR
Perchè la soluzione è Samovar? La teiera russa, chiamata anche samovar, è un oggetto tradizionale usato per preparare e servire il tè. Di forma imponente e decorata, permette di mantenere l’acqua calda più a lungo. È un simbolo di ospitalità e cultura nelle case russe. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La teiera russa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Samovar
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La teiera russa
- Risposta: SAMOVAR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: R
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Samovar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La teiera russa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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