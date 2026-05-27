La teiera russa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La teiera russa' è 'Samovar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAMOVAR

Perchè la soluzione è Samovar? La teiera russa, chiamata anche samovar, è un oggetto tradizionale usato per preparare e servire il tè. Di forma imponente e decorata, permette di mantenere l’acqua calda più a lungo. È un simbolo di ospitalità e cultura nelle case russe. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La teiera russa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Samovar

Quando la definizione "La teiera russa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Samovar'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La teiera russa

La teiera russa Risposta: SAMOVAR

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

S Savona A Ancona M Milano O Otranto V Venezia A Ancona R Roma

La soluzione 'Samovar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La teiera russa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.