La teiera russa

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La teiera russa' è 'Samovar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAMOVAR

Perchè la soluzione è Samovar? La teiera russa, chiamata anche samovar, è un oggetto tradizionale usato per preparare e servire il tè. Di forma imponente e decorata, permette di mantenere l’acqua calda più a lungo. È un simbolo di ospitalità e cultura nelle case russe. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La teiera russa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Samovar

Quando la definizione "La teiera russa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Samovar'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La teiera russa
  • Risposta: SAMOVAR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: R

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
M Milano
O Otranto
V Venezia
A Ancona
R Roma

La soluzione 'Samovar' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La teiera russa". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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