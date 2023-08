È la più fredda regione della Russia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È la più fredda regione della Russia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIBERIA

Orwell scrisse, «dopo la conferenza di mosca dello scorso dicembre, la russia iniziò una guerra fredda contro la gran bretagna e l'impero britannico».... Del tajmyr; appartengono alla siberia anche l'arcipelago della terra del nord (severnaja zemlja), quello della nuova siberia e più a oriente l'isola di wrangel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

