Lo suonava l indiano Ravi Shankar
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo suonava l indiano Ravi Shankar' è 'Sitar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo suonava l indiano Ravi Shankar
- Risposta: SITAR
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: STR
- Inizia con: S
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Sitar? Ravi Shankar era famoso per il suo suono unico prodotto dal sitar. Questo strumento tradizionale indiano crea melodie avvolgenti e profonde, spesso associate alla musica classica dell’India. La sua abilità nel suonarlo ha portato il sitar a diventare simbolo di un mondo musicale ricco e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo suonava l indiano Ravi Shankar: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Lo suonava l indiano Ravi Shankar" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sitar. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.