Lo suonava l indiano Ravi Shankar

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo suonava l indiano Ravi Shankar' è 'Sitar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SITAR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo suonava l indiano Ravi Shankar
  • Risposta: SITAR
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    STR
  • Inizia con: S
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Sitar? Ravi Shankar era famoso per il suo suono unico prodotto dal sitar. Questo strumento tradizionale indiano crea melodie avvolgenti e profonde, spesso associate alla musica classica dell’India. La sua abilità nel suonarlo ha portato il sitar a diventare simbolo di un mondo musicale ricco e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo suonava l indiano Ravi Shankar: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo suonava l indiano Ravi Shankar" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sitar. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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