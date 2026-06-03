Lo suonava l indiano Ravi Shankar

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo suonava l indiano Ravi Shankar' è 'Sitar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I T A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo suonava l indiano Ravi Shankar

Lo suonava l indiano Ravi Shankar Risposta: SITAR

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S T R

Inizia con: S

S Finisce con: R

Perchè la soluzione è Sitar? Ravi Shankar era famoso per il suo suono unico prodotto dal sitar. Questo strumento tradizionale indiano crea melodie avvolgenti e profonde, spesso associate alla musica classica dell’India. La sua abilità nel suonarlo ha portato il sitar a diventare simbolo di un mondo musicale ricco e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo suonava l indiano Ravi Shankar: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Lo suonava l indiano Ravi Shankar" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sitar. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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