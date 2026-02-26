Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison' è 'Starr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STARR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Starr? Starr era il batterista della celebre band dei Beatles, un gruppo che rivoluzionò il panorama musicale degli anni Sessanta. La sua presenza dietro le pelli contribuì a creare un ritmo inconfondibile, sostenendo le composizioni di Lennon, McCartney e Harrison. La sua tecnica e il suo stile innovativo divennero un elemento distintivo del sound del gruppo. La collaborazione tra i membri portò a successi indimenticabili, lasciando un segno indelebile nella storia della musica.

La soluzione associata alla definizione "Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Starr:

S Savona T Torino A Ancona R Roma R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Suonava la batteria con Lennon McCartney e Harrison" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

