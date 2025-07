Strumento a corde indiano nei cruciverba: la soluzione è Sitar

Home / Soluzioni Cruciverba / Strumento a corde indiano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Strumento a corde indiano' è 'Sitar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SITAR

Curiosità e Significato di Sitar

Approfondisci la parola di 5 lettere Sitar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sitar? Il sitar è uno strumento musicale a corde tradizionale dell'India, molto apprezzato nella musica classica indiana. Dotato di molte corde e un manico lungo, produce suoni profondi e melodie complesse, spesso utilizzato in performance spirituali e concerti. Riconoscibile per le sue caratteristiche estetiche e sonore, il sitar rappresenta un simbolo della cultura musicale indiana e delle sue antiche tradizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Strumento musicale dalle corde colorateStrumento musicale con quattro cordeStrumento a corde della famiglia dei liutiStrumento a corde tipico del genere bluegrassMusicista di uno strumento a corde

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sitar

Hai davanti la definizione "Strumento a corde indiano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O T A O C R D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OTTACORDO" OTTACORDO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.