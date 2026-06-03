Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo' è 'Scotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo
- Risposta: SCOTTI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SOI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Scotti? Gli spaghetti scotti sono quelli che sono stati lasciati troppo a lungo nell'acqua bollente, diventando molli e incapaci di mantenere la forma originale. Questa condizione si verifica quando si supera il tempo di cottura ideale, rendendo il piatto meno piacevole da gustare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo: risposta da 6 lettere
Quando la definizione "Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Scotti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.