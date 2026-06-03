Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo' è 'Scotti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S C O T T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo

Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo Risposta: SCOTTI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S O I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Scotti? Gli spaghetti scotti sono quelli che sono stati lasciati troppo a lungo nell'acqua bollente, diventando molli e incapaci di mantenere la forma originale. Questa condizione si verifica quando si supera il tempo di cottura ideale, rendendo il piatto meno piacevole da gustare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Scotti' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "Lo sono gli spaghetti che hanno bollito troppo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Scotti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'spaghetti'

Cruciverba con 'hanno'