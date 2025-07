Il verde di una salsa per il pesce bollito nei cruciverba: la soluzione è Prezzemolo

PREZZEMOLO

Curiosità e Significato di Prezzemolo

Perché la soluzione è Prezzemolo? Il prezzemolo è un'erba aromatica molto comune in cucina, spesso usata per insaporire piatti di pesce e altre pietanze. Il suo colore verde brillante e il suo sapore fresco e leggermente pungente lo rendono ideale per dare vivacità a salse e condimenti. È un ingrediente versatile che arricchisce molti piatti tradizionali italiani, contribuendo a valorizzare il gusto del pesce bollito.

Come si scrive la soluzione Prezzemolo

Non riesci a risolvere la definizione "Il verde di una salsa per il pesce bollito"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

Z Zara

Z Zara

E Empoli

M Milano

O Otranto

L Livorno

O Otranto

