La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo sono i drammi troppo enfatici' è 'Strappalacrime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRAPPALACRIME

La soluzione Strappalacrime di 14 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Strappalacrime per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Strappalacrime? Strappalacrime indica qualcosa di eccessivamente commovente o sentimentalista, che suscita lacrime e coinvolgimento emotivo troppo accentuato. Si riferisce a drammi o storie che cercano di colpire profondamente, spesso in modo esagerato. In breve, sono situazioni o testi che puntano a farci piangere con enfasi eccessiva, lasciando intendere che il loro scopo principale sia strapparci le lacrime.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Appellativo per drammoniUn termine spregiativo per certi drammoniLo sono i film troppo enfaticiLo sono certi drammiLo sono tanto i Comaschi quanto i Lecchesi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono i drammi troppo enfatici", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

C Como

R Roma

I Imola

M Milano

E Empoli

