Sensibili alle pene e ai dolori altrui

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sensibili alle pene e ai dolori altrui' è 'Pietosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PIETOSI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sensibili alle pene e ai dolori altrui
  • Risposta: PIETOSI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PTOI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pietosi? La pietà è quella capacità di sentire empatia per le sofferenze degli altri, lasciando che il cuore si commuova di fronte alle loro pene. È un sentimento che ci spinge a condividere il dolore e a mostrare compassione senza giudizio, semplicemente ascoltando le storie di chi soffre. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sensibili alle pene e ai dolori altrui: risposta da 7 lettere

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