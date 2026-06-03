Sensibili alle pene e ai dolori altrui

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sensibili alle pene e ai dolori altrui' è 'Pietosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I E T O S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sensibili alle pene e ai dolori altrui

Sensibili alle pene e ai dolori altrui Risposta: PIETOSI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P T O I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pietosi? La pietà è quella capacità di sentire empatia per le sofferenze degli altri, lasciando che il cuore si commuova di fronte alle loro pene. È un sentimento che ci spinge a condividere il dolore e a mostrare compassione senza giudizio, semplicemente ascoltando le storie di chi soffre. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sensibili alle pene e ai dolori altrui: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Sensibili alle pene e ai dolori altrui", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Pietosi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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