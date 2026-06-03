Sensibili alle pene e ai dolori altrui
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sensibili alle pene e ai dolori altrui' è 'Pietosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sensibili alle pene e ai dolori altrui
- Risposta: PIETOSI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PTOI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Pietosi? La pietà è quella capacità di sentire empatia per le sofferenze degli altri, lasciando che il cuore si commuova di fronte alle loro pene. È un sentimento che ci spinge a condividere il dolore e a mostrare compassione senza giudizio, semplicemente ascoltando le storie di chi soffre. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sensibili alle pene e ai dolori altrui: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Sensibili alle pene e ai dolori altrui", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Pietosi. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.