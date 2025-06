Alleviare pene o dolori nei cruciverba: la soluzione è Lenire

Home / Soluzioni Cruciverba / Alleviare pene o dolori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Alleviare pene o dolori' è 'Lenire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENIRE

Curiosità e Significato di Lenire

La parola Lenire è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lenire.

Perché la soluzione è Lenire? Lenire significa alleviare o ridurre dolore e fastidi, portando sollievo e comfort. È un termine che si riferisce a interventi, rimedi o semplici gesti finalizzati a far sentire meglio chi soffre. Utilizzato in vari contesti, indica un’azione di conforto e pacificazione, contribuendo a migliorare il benessere di chi ha bisogno di sollievo. In sostanza, è un gesto di cura e attenzione verso sé stessi o gli altri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dare sollievo a un doloreSedare calmareCalmare il doloreCapaci di alleviare i dolori come certe pomateDolori alle giuntureDolori improvvisi e acuti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lenire

Non riesci a risolvere la definizione "Alleviare pene o dolori"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R P V A O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VAPOROSA" VAPOROSA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.