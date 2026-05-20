Depone le sue uova nei nidi altrui
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Depone le sue uova nei nidi altrui' è 'Cuculo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CUCULO
La risposta Cuculo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Cuculo? Il cuculo è un uccello noto per deporre le sue uova nei nidi di altre specie, sfruttando il lavoro degli altri per allevare i propri piccoli. Questa strategia riproduttiva permette al cuculo di risparmiare energie e assicurarsi una maggiore possibilità di successo, affidando il compito di cura alle altre specie. La presenza di uova di cuculo in nidi di altri uccelli si riconosce facilmente grazie alle caratteristiche particolari delle loro uova. La sua capacità di adattarsi a questa modalità di riproduzione lo rende unico nel suo genere.
Depone le sue uova nei nidi altrui nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cuculo
In presenza della definizione "Depone le sue uova nei nidi altrui", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cuculo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Depone le sue uova nei nidi altrui
- Risposta: CUCULO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cuculo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Depone le sue uova nei nidi altrui". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con depone: Si abbassa quando si depone la superbia
Con altrui: Lo tasta chi cerca di conoscere le altrui intenzioni