La Soluzione ♚ Insensibili ai dolori La definizione e la soluzione di 6 lettere: Insensibili ai dolori. STOICI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Insensibili ai dolori: Lo stoicismo è una corrente filosofica e spirituale, di impronta razionale, panteista, determinista, e dogmatica, con un forte orientamento etico e tendenzialmente ottimista, fondata intorno al 300 a.C. ad Atene da Zenone di Cizio. La morale stoica risente di quella dei cinici, mentre la fisica si muove su una concezione del cosmo simile a quella di Eraclito. Insieme all'epicureismo e allo scetticismo, lo stoicismo rappresentò una delle maggiori scuole filosofiche dell'età ellenistica.Tale filosofia prende il suo nome dalla Stoà Pecìle di Atene o «portico dipinto» (in greco antico: st p, Stoà poikíle) dove Zenone impartiva le sue ... Aggettivo, forma flessa stoici m pl (filosofia) plurale di stoico Sostantivo, forma flessa stoici m pl (filosofia) plurale di stoico Sillabazione stòi | ci Etimologia / Derivazione vedi stoico Sinonimi ( senso figurato ) coraggiosi, forti, eroici

coraggiosi, forti, eroici apatisti

STOICI

