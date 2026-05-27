Provocano dolori alle giunture

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Provocano dolori alle giunture' è 'Artriti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTRITI

Perchè la soluzione è Artriti? Le artriti sono condizioni che causano dolori alle giunture, rendendo i movimenti meno fluidi e più scomodi. Spesso si manifestano con infiammazione e rigidità, influenzando la quotidianità di chi le affronta e richiedendo cure adeguate per alleviare i sintomi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Provocano dolori alle giunture nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Artriti

Se la definizione "Provocano dolori alle giunture" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Artriti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Provocano dolori alle giunture
  • Risposta: ARTRITI
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: A______
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Le 7 lettere della soluzione

A Ancona
R Roma
T Torino
R Roma
I Imola
T Torino
I Imola

La soluzione 'Artriti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Provocano dolori alle giunture". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con provocano: Le provocano i dubbi 

Con dolori: Dà forti dolori alla gamba 

Con giunture: Fanno dolere le giunture 