Provocano dolori alle giunture
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Provocano dolori alle giunture' è 'Artriti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ARTRITI
Perchè la soluzione è Artriti? Le artriti sono condizioni che causano dolori alle giunture, rendendo i movimenti meno fluidi e più scomodi. Spesso si manifestano con infiammazione e rigidità, influenzando la quotidianità di chi le affronta e richiedendo cure adeguate per alleviare i sintomi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Provocano dolori alle giunture nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Artriti
Se la definizione "Provocano dolori alle giunture" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Artriti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Provocano dolori alle giunture
- Risposta: ARTRITI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Artriti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Provocano dolori alle giunture". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Dolori alle giunture Dolori improvvisi e acuti Giovano per certi dolori artritici Li provocano gli scioperi Che provocano del male
Altre definizioni collegate
Con provocano: Le provocano i dubbi
Con dolori: Dà forti dolori alla gamba
Con giunture: Fanno dolere le giunture