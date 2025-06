Caritatevoli nei cruciverba: la soluzione è Pietosi

PIETOSI

Curiosità e Significato di Pietosi

Perché la soluzione è Pietosi? Caritatevoli si riferisce a coloro che mostrano gentilezza, compassione e disponibilità ad aiutare il prossimo. È un termine che indica un atteggiamento di bontà e solidarietà, spesso associato a gesti di altruismo e pietà verso chi è in difficoltà. La parola pietosi racchiude questa qualità, evidenziando un cuore sensibile e pronto a condividere il dolore altrui.

Come si scrive la soluzione Pietosi

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

O Otranto

S Savona

I Imola

