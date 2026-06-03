Resta lì a bocca aperta
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Resta lì a bocca aperta' è 'Allocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Resta lì a bocca aperta
- Risposta: ALLOCCO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AOCO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Allocco? Quando qualcosa ti sorprende davvero, ti lascia senza parole, con la bocca aperta e gli occhi sgranati. È quel momento in cui l'emozione prende il sopravvento e ti fermi a goderti l'istante, senza riuscire a dire nulla, solo a rimanere lì, stupito e affascinato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Resta lì a bocca aperta: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Resta lì a bocca aperta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Allocco. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.