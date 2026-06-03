Resta lì a bocca aperta

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Resta lì a bocca aperta' è 'Allocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALLOCCO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Resta lì a bocca aperta
  • Risposta: ALLOCCO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AOCO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Allocco? Quando qualcosa ti sorprende davvero, ti lascia senza parole, con la bocca aperta e gli occhi sgranati. È quel momento in cui l'emozione prende il sopravvento e ti fermi a goderti l'istante, senza riuscire a dire nulla, solo a rimanere lì, stupito e affascinato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Resta lì a bocca aperta: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Resta lì a bocca aperta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Allocco. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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