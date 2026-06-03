Resta lì a bocca aperta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Resta lì a bocca aperta' è 'Allocco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L L O C C O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Resta lì a bocca aperta

Resta lì a bocca aperta Risposta: ALLOCCO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A O C O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Perchè la soluzione è Allocco? Quando qualcosa ti sorprende davvero, ti lascia senza parole, con la bocca aperta e gli occhi sgranati. È quel momento in cui l'emozione prende il sopravvento e ti fermi a goderti l'istante, senza riuscire a dire nulla, solo a rimanere lì, stupito e affascinato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Resta lì a bocca aperta: risposta da 7 lettere

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