SOLUZIONE: RASPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello che resta dei grappoli d uva" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello che resta dei grappoli d uva". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Raspi? I raspi sono le parti residue che rimangono dopo la raccolta dell'uva, composte principalmente dai rami che sostengono i grappoli. Questa struttura, una volta rimossa la frutta, si presenta come rami secchi e leggeri, spesso utilizzati per altri scopi agricoli o compost. La presenza dei raspi indica che la vendemmia è terminata e che si è passati alla fase di lavorazione o di smaltimento. La loro formazione è naturale nel ciclo della vite.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quello che resta dei grappoli d uva" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello che resta dei grappoli d uva" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Raspi:

R Roma A Ancona S Savona P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello che resta dei grappoli d uva" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

