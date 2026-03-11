Aperta con tenaglie

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aperta con tenaglie' è 'Schiodata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCHIODATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Aperta con tenaglie" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aperta con tenaglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Schiodata? La parola che indica qualcosa aperto con tenaglie si riferisce a un oggetto che è stato sganciato o staccato, di solito mediante uno strumento come le tenaglie. Questo termine si collega alla condizione di essere stato rimosso o liberato da un vincolo, lasciando l'elemento aperto o separato. La voce che descrive questa condizione è spesso usata per indicare che qualcosa non è più fissato o collegato, ma è stato staccato, lasciando un'apertura evidente.

Quando la definizione "Aperta con tenaglie" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aperta con tenaglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Schiodata:

S Savona C Como H Hotel I Imola O Otranto D Domodossola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aperta con tenaglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

