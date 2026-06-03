Di norma la seconda è rivista e corretta

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Di norma la seconda è rivista e corretta' è 'Edizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EDIZIONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Di norma la seconda è rivista e corretta
  • Risposta: EDIZIONE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EZOE
  • Inizia con: E
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Edizione? Ogni volta che si parla di un’edizione, si intende una versione rivista e corretta di un testo o di un'opera. Questa pratica permette di migliorare contenuti e dettagli, offrendo al pubblico una versione aggiornata e più precisa rispetto alla precedente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Di norma la seconda è rivista e corretta: risposta da 8 lettere

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