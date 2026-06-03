Di norma la seconda è rivista e corretta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Di norma la seconda è rivista e corretta' è 'Edizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E D I Z I O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Di norma la seconda è rivista e corretta

Di norma la seconda è rivista e corretta Risposta: EDIZIONE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E Z O E

Inizia con: E

E Finisce con: E

Perchè la soluzione è Edizione? Ogni volta che si parla di un’edizione, si intende una versione rivista e corretta di un testo o di un'opera. Questa pratica permette di migliorare contenuti e dettagli, offrendo al pubblico una versione aggiornata e più precisa rispetto alla precedente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Di norma la seconda è rivista e corretta: risposta da 8 lettere

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