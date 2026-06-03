Di norma la seconda è rivista e corretta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Di norma la seconda è rivista e corretta' è 'Edizione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Di norma la seconda è rivista e corretta
- Risposta: EDIZIONE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EZOE
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Edizione? Ogni volta che si parla di un’edizione, si intende una versione rivista e corretta di un testo o di un'opera. Questa pratica permette di migliorare contenuti e dettagli, offrendo al pubblico una versione aggiornata e più precisa rispetto alla precedente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Di norma la seconda è rivista e corretta: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Di norma la seconda è rivista e corretta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Edizione. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.