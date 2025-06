La seconda è una ristampa nei cruciverba: la soluzione è Edizione

EDIZIONE

Curiosità e Significato di Edizione

Perché la soluzione è Edizione? Edizione indica la versione di un libro, rivista o giornale pubblicata in un determinato momento, spesso con eventuali aggiornamenti o modifiche rispetto alle precedenti. Quando si parla di ristampa, si fa riferimento a una nuova stampa dello stesso contenuto originale, magari per soddisfare la domanda o correggere errori. In definitiva, è il modo in cui un'opera viene riproposta al pubblico nel tempo.

Come si scrive la soluzione Edizione

