Così è una norma che limita
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Così è una norma che limita' è 'Restrittiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RESTRITTIVA
Perché la soluzione è Restrittiva? Una norma restrittiva è una regola che limita determinate azioni o comportamenti. Essa stabilisce dei confini precisi per evitare comportamenti indesiderati o dannosi, garantendo ordine e sicurezza in diversi contesti. Le restrizioni possono riguardare il rispetto di limiti di velocità, il divieto di fumare in ambienti chiusi o le restrizioni sull'accesso a determinati luoghi. La presenza di norme restrittive contribuisce a mantenere la convivenza civile e il rispetto delle regole condivise.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così è una norma che limita". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Così è una norma che limita nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Restrittiva
La definizione "Così è una norma che limita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così è una norma che limita" conferma che la soluzione 'Restrittiva' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Restrittiva
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così è una norma che limita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Restrittiva' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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