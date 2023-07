Si scelgono a seconda dei cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si scelgono a seconda dei cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VINI

Significato/Curiosita : Si scelgono a seconda dei cibi

Esempio, le donne durante la gravidanza e l'allattamento dei figli. altre persone, invece, scelgono di praticare stabilmente una dieta pescetariana e, come... Di persona vincenzo vini – genere di uccelli della famiglia psittacidae vini – fiume della repubblica democratica del congo vini – compagnia telefonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si scelgono a seconda dei cibi : scelgono; seconda; cibi; scelgono i tessuti con i clienti; Si scelgono secondo i cibi; Un voto che scelgono i sacerdoti Cattolici; scelgono la solitudine; Si scelgono nelle diete; La seconda parte della partita di calcio; Venne distrutta dalla seconda bomba atomica; La seconda epoca geologica dell èra cenozoica; Ree per la seconda volta; La seconda desinenza verbale; Catena di distribuzione di cibi nostrani; Indicibi li moltitudini; Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi; Un ramo dello scibi le; Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura;

