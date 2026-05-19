La creazione di una seconda corsia stradale

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La creazione di una seconda corsia stradale' è 'Raddoppio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADDOPPIO

Perché la soluzione è Raddoppio? Il raddoppio di una strada consiste nell'aggiunta di una corsia supplementare allo scopo di aumentare la capacità di traffico e migliorare la fluidità. Questa operazione permette di ridurre congestioni e tempi di percorrenza, favorendo uno sviluppo più efficiente del trasporto terrestre. La realizzazione richiede interventi strutturali e pianificazioni attente per garantire sicurezza e sostenibilità ambientale. Il raddoppio rappresenta quindi una strategia fondamentale nelle opere di ampliamento delle infrastrutture viarie.

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La creazione di una seconda corsia stradale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Raddoppio

La definizione "La creazione di una seconda corsia stradale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Raddoppio'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La creazione di una seconda corsia stradale

La creazione di una seconda corsia stradale Risposta: RADDOPPIO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: R________

R________ Inizia con: R

R Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

R Roma A Ancona D Domodossola D Domodossola O Otranto P Padova P Padova I Imola O Otranto

La soluzione 'Raddoppio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La creazione di una seconda corsia stradale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.