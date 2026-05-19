La creazione di una seconda corsia stradale
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SOLUZIONE: RADDOPPIO
Perché la soluzione è Raddoppio? Il raddoppio di una strada consiste nell'aggiunta di una corsia supplementare allo scopo di aumentare la capacità di traffico e migliorare la fluidità. Questa operazione permette di ridurre congestioni e tempi di percorrenza, favorendo uno sviluppo più efficiente del trasporto terrestre. La realizzazione richiede interventi strutturali e pianificazioni attente per garantire sicurezza e sostenibilità ambientale. Il raddoppio rappresenta quindi una strategia fondamentale nelle opere di ampliamento delle infrastrutture viarie.
La creazione di una seconda corsia stradale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Raddoppio
La definizione "La creazione di una seconda corsia stradale" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Raddoppio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La creazione di una seconda corsia stradale
- Risposta: RADDOPPIO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: R________
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Raddoppio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La creazione di una seconda corsia stradale". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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