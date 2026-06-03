Molti chiamano così una notevole pancia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molti chiamano così una notevole pancia' è 'Trippa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T R I P P A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Molti chiamano così una notevole pancia

Molti chiamano così una notevole pancia Risposta: TRIPPA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T I A

Inizia con: T

T Finisce con: A

Perchè la soluzione è Trippa? Quando si parla di una pancia prominente, spesso si usa il termine trippa. È un modo colloquiale per descrivere una pancia più grande del normale, che può essere causata da diversi fattori. La parola è molto diffusa nel linguaggio quotidiano e tra amici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Molti chiamano così una notevole pancia: risposta da 6 lettere

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