Molti chiamano così una notevole pancia
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molti chiamano così una notevole pancia' è 'Trippa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Molti chiamano così una notevole pancia
- Risposta: TRIPPA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TIA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Trippa? Quando si parla di una pancia prominente, spesso si usa il termine trippa. È un modo colloquiale per descrivere una pancia più grande del normale, che può essere causata da diversi fattori. La parola è molto diffusa nel linguaggio quotidiano e tra amici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Molti chiamano così una notevole pancia: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Molti chiamano così una notevole pancia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Trippa. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.