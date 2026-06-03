Molti chiamano così una notevole pancia

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Molti chiamano così una notevole pancia' è 'Trippa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TRIPPA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Molti chiamano così una notevole pancia
  • Risposta: TRIPPA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TIA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Trippa? Quando si parla di una pancia prominente, spesso si usa il termine trippa. È un modo colloquiale per descrivere una pancia più grande del normale, che può essere causata da diversi fattori. La parola è molto diffusa nel linguaggio quotidiano e tra amici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Molti chiamano così una notevole pancia: risposta da 6 lettere

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