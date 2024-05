Così sono detti i prezzi con molti zeri

Significato della soluzione per: Cosi sono detti i prezzi con molti zeri

I simboli astronomici sono simboli convenzionalmente utilizzati in astronomia per rappresentare i vari corpi e fenomeni celesti. Alcuni simboli e loro varianti sono adottati inoltre dall'astrologia occidentale. . L'uso di questi simboli, per quanto diffuso, non è ufficiale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: astronomici m pl . plurale di astronomico. Sillabazione: as | tro | no | mi | ci. Etimologia / Derivazione: vedi astronomico .