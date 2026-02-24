Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre

SOLUZIONE: GOLEADA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Goleada? Una goleada si verifica quando una squadra segna molti più goal rispetto all'altra in una partita di calcio. Questo risultato evidenzia una netta superiorità e spesso sorprende gli spettatori per l'ampiezza del punteggio. Può essere il risultato di una strategia efficace, di errori difensivi avversari o di una prestazione eccezionale di alcuni giocatori. In ogni caso, rappresenta un momento di grande soddisfazione per la squadra vincente e di delusione per l'altra.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Goleada:

G Genova O Otranto L Livorno E Empoli A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Serie notevole di reti messe a segno in una partita da una delle due squadre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

