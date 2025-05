Così gli abitanti di Fiume chiamano la loro città nei cruciverba: la soluzione è Rijeka

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così gli abitanti di Fiume chiamano la loro città' è 'Rijeka'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIJEKA

Non riesci a risolvere la definizione "Così gli abitanti di Fiume chiamano la loro città"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

I Imola

J Jolly

E Empoli

K Kappa

A Ancona

