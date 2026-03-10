Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste

Home / Soluzioni Cruciverba / Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste' è 'Bietole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BIETOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Bietole? Le bietole sono un ortaggio molto apprezzato in cucina, spesso utilizzato per preparare zuppe, insalate e contorni. Le foglie verdi e i gambi bianchi o rossi sono ricchi di nutrienti e si prestano a diverse cotture, come la bollitura o la cottura in padella. La loro versatilità le rende un ingrediente fondamentale in molte ricette tradizionali e moderne. La loro presenza sulla tavola contribuisce a un’alimentazione equilibrata e ricca di vitamine.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bietole

Se la definizione "Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bietole:

B Bologna I Imola E Empoli T Torino O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ortaggi da lessare che alcuni chiamano coste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Verdine a foglieHanno foglie commestibiliGli ortaggi detti anche costeCosì alcuni chiamano la regina di piccheL ortaggio che alcuni chiamano costaAlcuni la chiamano anche scamorzaFrutto che alcuni chiamano prugna