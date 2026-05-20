Attraggono molti turisti
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SOLUZIONE: CITTÀ D ARTE
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Perché la soluzione è Città D Arte? Le città d'arte sono località che attirano numerosi visitatori grazie al loro patrimonio storico, artistico e culturale. Questi luoghi offrono monumenti, musei e architetture di grande valore che affascinano ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. La presenza di opere d'arte uniche e di centri storici ben conservati contribuisce a rendere queste città mete di grande interesse. La loro capacità di attrarre visitatori si basa sulla ricchezza culturale e sull'importanza storica che possiedono.
Attraggono molti turisti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Città D Arte
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Attraggono molti turisti
- Risposta: CITTÀ D ARTE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 5-1-4
- Schema utile: C____ _ ____
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Città D Arte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attraggono molti turisti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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