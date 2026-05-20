Attraggono molti turisti

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Attraggono molti turisti' è 'Città D Arte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CITTÀ D ARTE

La risposta Città D Arte è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Città D Arte? Le città d'arte sono località che attirano numerosi visitatori grazie al loro patrimonio storico, artistico e culturale. Questi luoghi offrono monumenti, musei e architetture di grande valore che affascinano ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo. La presenza di opere d'arte uniche e di centri storici ben conservati contribuisce a rendere queste città mete di grande interesse. La loro capacità di attrarre visitatori si basa sulla ricchezza culturale e sull'importanza storica che possiedono.

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Attraggono molti turisti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Città D Arte

Per risolvere la definizione "Attraggono molti turisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Città D Arte'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Attraggono molti turisti
  • Risposta: CITTÀ D ARTE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 5-1-4
  • Schema utile: C____ _ ____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Le 10 lettere della soluzione

C Como
I Imola
T Torino
T Torino
À -
 
D Domodossola
 
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Città D Arte' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Attraggono molti turisti". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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