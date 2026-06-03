Leonida vi morì con 300 Spartani

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Leonida vi morì con 300 Spartani' è 'Termopili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T E R M O P I L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Leonida vi morì con 300 Spartani

Leonida vi morì con 300 Spartani Risposta: TERMOPILI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: T M I I

Inizia con: T

T Finisce con: I

Perchè la soluzione è Termopili? La battaglia dei Termopili è famosa per il sacrificio di Leonida e dei suoi 300 Spartani, che combatterono fino all’ultimo respiro contro l’esercito persiano. La loro resistenza è ricordata come esempio di coraggio e lealtà, anche di fronte a avversità enormi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Leonida vi morì con 300 Spartani: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Leonida vi morì con 300 Spartani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Termopili. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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