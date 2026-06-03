Leonida vi morì con 300 Spartani

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Leonida vi morì con 300 Spartani' è 'Termopili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TERMOPILI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Leonida vi morì con 300 Spartani
  • Risposta: TERMOPILI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TMII
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Termopili? La battaglia dei Termopili è famosa per il sacrificio di Leonida e dei suoi 300 Spartani, che combatterono fino all’ultimo respiro contro l’esercito persiano. La loro resistenza è ricordata come esempio di coraggio e lealtà, anche di fronte a avversità enormi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Termopili'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Leonida vi morì con 300 Spartani: risposta da 9 lettere

Per risolvere la definizione "Leonida vi morì con 300 Spartani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Termopili. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'leonida'

Cruciverba con 'spartani'