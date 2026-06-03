Leonida vi morì con 300 Spartani
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Leonida vi morì con 300 Spartani' è 'Termopili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Leonida vi morì con 300 Spartani
- Risposta: TERMOPILI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TMII
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Termopili? La battaglia dei Termopili è famosa per il sacrificio di Leonida e dei suoi 300 Spartani, che combatterono fino all’ultimo respiro contro l’esercito persiano. La loro resistenza è ricordata come esempio di coraggio e lealtà, anche di fronte a avversità enormi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Leonida vi morì con 300 Spartani: risposta da 9 lettere
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