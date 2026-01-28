Storici magistrati spartani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Storici magistrati spartani' è 'Efori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EFORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Storici magistrati spartani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Storici magistrati spartani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Efori? Gli efori erano magistrati di Sparta, figure di grande importanza nel controllo politico e nella giustizia. La loro funzione principale era vigilare sulla moralità dei cittadini e sull'operato dei re, mantenendo l'ordine e l'equilibrio della società spartana. Con poteri limitati ma fondamentali, gli efori garantivano il rispetto delle leggi e rappresentavano un esempio di istituzioni di controllo che contribuivano alla stabilità dello stato.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Storici magistrati spartani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Storici magistrati spartani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Efori:

E Empoli F Firenze O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Storici magistrati spartani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

