La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Furono teatro dello storico sacrificio di Leonida' è 'Termopili'.

TERMOPILI

Curiosità e Significato di Termopili

Approfondisci la parola di 9 lettere Termopili: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Termopili? Le Termopili sono un passo montano della Grecia, famoso per la battaglia epica tra Sparta e l'Impero persiano nel 480 a.C. Qui, Leonida e i suoi 300 spartani sacrificarono tutto per difendere la loro terra, diventando simbolo di coraggio e sacrificio. Oggi, il termine richiama il valore della resistenza contro avversità insormontabili e il coraggio di fronte alle sfide.

Come si scrive la soluzione Termopili

Stai cercando la risposta alla definizione "Furono teatro dello storico sacrificio di Leonida"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

P Padova

I Imola

L Livorno

I Imola

